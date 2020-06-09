Власти Подмосковья сообщили о рекордном числе выздоровевших от коронавируса за сутки

По данным оперативного штаба, из больницы был выписан 641 пациент. Всего в Московской области врачи вылечили от коронавирусной инфекции более 12,5 тысяч пациентов. В столице за минувшие сутки излечились почти 5400 заболевших. Общее число выздоровевших составляет почти 110 тысяч, — рассказала вице-мэр Анастасия Ракова.
2020-06-09T10:32:00+03:00
2020-06-09T10:34:22+03:00
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10:32, 09 июня 2020
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