Власти Подмосковья сообщили о рекордном числе выздоровевших от коронавируса за сутки

По данным оперативного штаба, из больницы был выписан 641 пациент. Всего в Московской области врачи вылечили от коронавирусной инфекции более 12,5 тысяч пациентов. В столице за минувшие сутки излечились почти 5400 заболевших. Общее число выздоровевших составляет почти 110 тысяч, — рассказала вице-мэр Анастасия Ракова.