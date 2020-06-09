Партия «Единая Россия» планирует выставить не менее девяти кандидатов на пост губернаторов на предстоящих осенью выборах. За этот пост будут бороться как действующие главы регионов, так и новые, временно исполняющие обязанности. Как пишет издание РБК, из тех, кто уже занимает пост главы региона, от «Единой России» вновь пойдут Вениамин Кондратьев на Кубани, Рустам Минниханов в Татарстане. Из новичков ожидаются Михаил Развожаев в Севастополе, Александр Цыбульский в Архангельской области и еще ряд руководителей. При этом источник, близкий к руководству партии не исключил, что число кандидатов может увеличиться. В прошлом году 6 из 16 губернаторских кампаний формально проходили без участия «Единой России». Председатель партии Дмитрий Медведев назвал это неудачным опытом.
2020-06-09T10:32:00+03:00
2020-06-09T10:34:01+03:00
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10:32, 09 июня 2020
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