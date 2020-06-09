Заявку на электронное голосование по поправкам в Конституцию в Москве можно будет отозвать до 21 июня

Впрочем, те, кто записался, но не сможет по каким-то причинам отправить свой голос в электронном виде, могут прийти и проголосовать очным порядком 1 июля, — сказал в эфире «Эха» начальник управления по совершенствованию территориального управления столичной администрации Артем Костырко. Он добавил, что все заявления на электронное голосование будут проходить проверку в Центризбиркоме. Уведомление об окончательном статусе люди получат 24 июня, а 25 уже можно будет отдать свой голос в электронном виде.
2020-06-09T10:31:00+03:00
2020-06-09T10:33:36+03:00
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10:31, 09 июня 2020
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