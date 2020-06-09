Актера Михаила Ефремова планируют в ближайшее время допросить

Следствие будет ходатайствовать о домашнем аресте, — рассказал источник агентства ТАСС. Сегодня утром стало известно, что уголовное дело о ДТП в центре Москвы переквалифицировали на более тяжкую статью после смерти пострадавшего в аварии. Накануне вечером автомобиль, за рулем которого находился Ефремов, вылетел на встречную полосу и врезался в другую машину. В полиции сказали, что медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови артиста.
2020-06-09T10:31:00+03:00
2020-06-09T10:32:03+03:00
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10:31, 09 июня 2020
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