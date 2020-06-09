Финальная проверка заявлений на участие в электронном голосовании по поправкам к Конституции пройдет с 21 по 24 июня

Финальная проверка заявлений на участие в электронном голосовании по поправкам к Конституции будет проходить с 21 по 24 июня. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артем Костырко.

«Подать (заявку – ЭМ) можно до 14.00 21 числа, это воскресенье. Потом будет проходить финальная проверка, она делается централизованно системой, поскольку действуют еще сервисы мобильного избирателя. Для того чтобы не допустить двойного голосования, не допустить ошибок именно в прикреплении человека к участку, мы берем несколько дней и до 24 июня делаем все эти проверки вместе с коллегами из Минсвязи, ЦИКа и 24-го рассылаем окончательный статус. 25 июня уже первый день, когда можно проголосовать электронно», — сказал он.

А.Костырко подчеркнул, что все заявления будут тщательно проверяться.

«Мы за всеми заявлениями однозначно следим и никаких просадок быть не может с точки зрения информирования. Такая длительность рассмотрения связана только с тем, что мы очень тщательно все проверяем», — заключил он.