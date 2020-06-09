Костырко: Все заявления на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию будут проходить проверку ВЦИК

Все заявления на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию будут проходить проверку ВЦИК. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артем Костырко.

«У нас все заявления, поскольку и нижегородцы могут проголосовать, и Москва, то все сведения попадают во ВЦИК и там проходят проверку. После этого будут приходить о статусе проверки смски, почтовые сообщения, сообщения в личный кабинет. Ни одно заявление не потеряется, по всем будет дан ответ», — сказал он.

А.Костырко при этом подчеркнул, что заявители получат уведомление об окончательном статусе заявления 24 июня.

«Все статусы, которые будут сделаны до 24, будут носить промежуточный характер, именно потому что человек может передумать, нажать кнопку «отозвать заявление» или еще что-то. До 24 будут приходить статусы промежуточные, а 24 июня придет окончательный статус, и в смске, и в почте, и в кабинете, принято или не принято заявление, можете голосовать 25-го или отклонено», — пояснил он.