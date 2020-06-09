Каждый пятый житель России в этом году собирается провести свой отпуск дома

Почти половина вообще не собираются отдыхать с июня по август, — пишет издание РБК со ссылкой на опрос интернет-сайтов Работа.ру и Сберавто. Из тех, кто все-таки собирается брать отпуск, примерно пятая часть рассчитывает выехать в этом году за рубеж. Среди оставшихся, большинство составляет тех, кто предпочтет путешествие внутри страны.
2020-06-09T10:04:00+03:00
2020-06-09T10:10:27+03:00
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10:04, 09 июня 2020
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