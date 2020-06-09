Разлившееся под Норильском топливо обнаружено в озере Пясино

Теперь велика опасность попадания нефтепродуктов в Карское море.

Следы дизтоплива были обнаружены в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная. Об этом ТАСС сообщила заместитель министра экологии и рационального природопользования края Юлия Гуменюк. Замминистра отметила, что имеющиеся боны на реке Амбарная либо были установлены позже, чем было необходимо, либо являются недостаточно эффективными для сдерживания нефтепродуктов.

Пясино — озеро ледникового происхождения, находится севернее Норильска. Оно имеет важное рыбохозяйственное значение. Там массово нерестятся ценные породы рыб — нельма, муксун, сиг, ряпушка.

Как сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс, теперь важно не допустить выход нефтепродуктов в речку Пясина, и дальше — в Карское море.

Сегодня Росприроднадзор должен представить список компаний, которые подвергнутся проверке после аварии на норильской ТЭЦ .