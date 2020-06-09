Для участия в электронном голосовании москвичам необходимо иметь учетную запись на портале mos.ru или госуслугах

Для участия в электронном голосовании москвичам необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале mos.ru или госуслугах. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артем Костырко.

«В электронном голосовании смогут принять участие все жители Москвы, зарегистрированные постоянно в городе Москва, и у которых есть личный кабинет либо на портале мэра mos.ru, либо на федеральном портале госуслуг. Если на федеральном портале, то запись должны быть подтвержденная. Это занесенные сведения о СНИЛС, о паспорте и еще должен был бы быть приход с паспортом в МФЦ ранее, либо вы заводили свою учетную запись с помощью банковских приложений, через Сбербанк можно подтвердить свою запись. Статус должен быть подтвержденным в личном кабинете это видно в разделе личные сведения», — сказал он.

На портале mos.ru, по словам А.Костырко, достаточно иметь подтвержденный номер СНИЛС.

«На портале mos.ru запись должна быть стандартной. Должен быть внесен СНИЛС, фамилия, имя отчество, дата рождения. СНИЛС должен быть подтвержден в Пенсионном фонде, это делается электронным способом, просто забиваете номер, он уходит на проверку автоматически, рядом с ним появляется зеленая галочка, если все хорошо», — пояснил он.

Также подача заявки на участие в электронном голосовании возможно в приложении «Моя Москва». В ближайшее время гражданам, зарегистрированным на московском и федеральном порталах будут высланы оповещения, добавил А.Костырко.

«Мы еще в ближайшее время по всем отправим сообщения в личные кабинеты, будут смски, push, сейчас эта информационная кампания произойдет», — заключил он.