Уголовное дело против артиста Ефремова переквалифицировано на более тяжкую статью после смерти второго водителя

Уголовное дело в отношении артиста Михаила Ефремова переквалифицировано в более тяжкое, сообщил «Интерфаксу» начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин.



«Следователем принято решение о переквалификации на более тяжкую часть статьи уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина, совершившего ДТП на Смоленской площади Москвы», — сказал Васенин во вторник.



По информации ведомства, правоохранители переквалифицировали дело по статье 264 УК РФ со второй части на четвертую, которая предполагает уже до 12 лет лишения свободы.



Водитель фургона, который попал в ДТП у Смоленской площади в центре Москвы получил множественные травмы и скончался в результате обильной кровопотери. Медики в институте Склифосовского всю ночь пытались спасти ему жизнь, — сказал агентству «Интерфакс» информированный источник.



Авария произошла вчера вечером примерно в без пятнадцати десять. Центр организации дорожного движения опубликовал запись трагедии. На ней видно, как большой черный автомобиль не свернул в том месте, где заворачивает дорога, и выехал на встречную полосу. В итоге Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова въехал прямо в фургон Lada и повредил еще несколько машин.



Медицинское освидетельствование показало, что Ефремов на момент аварии был пьян. Также телеканал RT опубликовал видео, где актера спрашивают, выпил ли он, и тот отвечает утвердительно. Михаила Ефремова сейчас отпустили под подписку о невыезде. Следователи уже в ближайшее время примут решение о мере пресечения для Ефремова, сообщает РИА.