Заявку на электронное голосование можно будет отозвать до 21 июня и проголосовать очно на участке – Костырко

Заявку на электронное голосование можно будет отозвать до 21 июня и проголосовать очно на участке. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артем Костырко.

«Если вы передумали до окончания записи, запись у нас до 21, до следующего воскресенья, соответственно, в кабинете вы можете нажать кнопочку «отозвать заявление», там же, где вы подавали, вы можете его и отозвать. А если вы записались, но вдруг что-то произошло и вы поняли, что электронно голосовать не хотите, не сможете, еще что-то, то у вас есть возможность прийти 1 июля традиционным способом. Просто не голосуйте электронно, 1 июля на участке проверят, что вам не был выдан электронный бюллетень. И соответственно комиссия вам выдаст традиционный бюллетень. Можно будет проголосовать обычным образом», — сказал он.

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции назначено на 1 июля. При этом формально оно начнется еще 25 июня – на следующий день после парада Победы.