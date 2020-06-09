Электронное голосование по поправкам к Конституции будет применено только в Москве и Нижегородской области – Костырко

Система электронного голосования по поправкам к Конституции будет применена только по столице и Нижегородской области. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» Начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артем Костырко.

«Система будет использоваться не только москвичами, но еще и в соответствии с решением ЦИК России и жителями Нижегородской области, то есть мы голосуем двумя субъектами. Время голосования будет с 25 числа по 30. 1 июля голосуют только традиционным образом на участках», — сказал он.