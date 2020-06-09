Группа боевиков захватила нефтяное месторождение Шарара в Ливии

Нападение произошло через несколько часов после начала там ремонтных работ. Злоумышленники потребовали прекратить деятельность на месторождении, — сказали в национальной нефтяной корпорации страны. Ремонтные работы на месторождении ранее были приостановлены из-за блокады нефтепровода. Телеканал «Аль-Хадас» утверждает, что предприятие захватили антиправительственные силы Халифы Хафтара.
2020-06-09T09:33:00+03:00
2020-06-09T09:35:33+03:00
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09:33, 09 июня 2020
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