Группа боевиков захватила нефтяное месторождение Шарара в Ливии

Нападение произошло через несколько часов после начала там ремонтных работ. Злоумышленники потребовали прекратить деятельность на месторождении, — сказали в национальной нефтяной корпорации страны. Ремонтные работы на месторождении ранее были приостановлены из-за блокады нефтепровода. Телеканал «Аль-Хадас» утверждает, что предприятие захватили антиправительственные силы Халифы Хафтара.