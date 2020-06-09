Reuters: Вопрос о выводе части американских войск из Германии вызвал сумятицу в Белом доме

Вопрос о выводе части американских войск из Германии вызвал сумятицу в Белом доме, — утверждает агентство Reuters. Решение президента США Дональда Трампа обескуражило сразу нескольких высокопоставленных представителей Национальной безопасности. Ряд должностных лиц в Белом доме, в Государственном департаменте и Пентагоне удивлены таким решением. Там пытаются предложить свои объяснения, начиная от недовольства самим Трампом деятельностью «группы семи» до влияния бывшего посла США в Германии Ричарда Гринелла. Ранее Вашингтон принял решение вывести из ФРГ 9,5 тысяч военнослужащих. Таким образом, общая численность американских подразделений на территории одного из главных союзников США в Европе сократится до 25 тысяч.
2020-06-09T09:32:00+03:00
2020-06-09T09:35:07+03:00
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09:32, 09 июня 2020
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