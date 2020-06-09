Суд в Петербурге должен приступить сегодня к рассмотрению по существу дела историка Олега Соколова

Его обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Из-за коронавируса в суды северной столицы временно запрещен доступ слушателей. Однако планируется организовать видеотрансляцию. Начало процесса ранее несколько раз переносили из-за пандемии. Защита Соколова настаивает, что историк стал жертвой манипуляции неких лиц и травли, которая повлекла конфликт с погибшей.
2020-06-09T09:32:00+03:00
2020-06-09T09:34:42+03:00
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09:32, 09 июня 2020
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