Администрация президента рекомендовала регионам широко использовать досрочное голосование по Конституции

В Кремле хотят, чтобы поток голосующих по возможности был равномерным в течение семи дней, в том числе и в основной день голосования 1 июля, — рассказали изданию РБК источники, близкие к руководству нескольких субъектов федерации. По их словам, россиян начнут обзванивать и рассказывать о возможности проголосовать досрочно. Эксперты полагают, что в таком случае до 1 июля смогут отдать свой голос люди старше 65 лет. К ним будут приезжать на дом. Ранее пресса писала, что в Кремле рассчитывают на явку в 60%.
2020-06-09T09:31:00+03:00
2020-06-09T09:34:23+03:00
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09:31, 09 июня 2020
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