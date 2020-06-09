Сегодня в Петербурге суд начнет рассматривать уголовное дело историка Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки

Октябрьский районный суд Петербурга начнет сегодня рассматривать уголовное дело историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки. По словам его адвокат Александра Почуева, это будет первое заседание по существу. Об этом адвокат рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Само судебное следствие находится в самом начале. Это первое заседание по существу, где, как правило, судья определяет регламент судебного заседания, порядок следования доказательств. Мы не ожидаем каких-то особых баталий, но в то же время это важный этап начала судебного процесса», — отметил адвокат.

Олег Соколов обвиняется в убийстве аспирантки, 24-летней Анастасии Ещенко. В окончательном виде Олега Соколова обвинили по двум статьям — убийство и незаконное хранение оружия.