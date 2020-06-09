В американском Хьюстоне сегодня пройдет последний день прощания с Джорджем Флойдом, которого 25 мая полицейские задушили при задержании в Миннеаполисе. Церемония началась еще вчера — проститься с Флойдом пришли тысячи человек.

В понедельник в Хьюстоне, где вырос Джордж Флойд, состоялась публичная церемония прощания с ним. Двери церкви фонтана славы открылись для публики в шесть часов вечера. Среди посетителей — а их ожидалось не менее десяти тысяч человек, были губернатор Техаса, мэр Хьюстона, сенатор от Миннесоты и бывший кандидат в президенты Эми Клобучар, актер Кевин Харт, репер Мастер Пи.

Губернатор Грэг Эббот заявил, что работает над законодательством штата Техас, чтобы исключить повторения случаев полицейского насилия, от которого погиб Флойд. Эббот не исключил появления Закона имени Джорджа Флойда.

Судья округа, в котором проходит церемония, объявила вторник, 9 июня, днем памяти Джорджа Флойда в этом округе.

Кандидат в президента от Демократической Партии, бывший вице-президент США Джо Байден прибыл в Техас, чтобы лично выразить свои соболезнования семье Джорджа Флойда. Байден намеревался записать видео обращение, которое семья Флойда сможет проиграть на закрытой церемонии прощания, на которой будут присутствовать только родные и близкие Флойда.

После окончания сегодняшней церемонии Джордж Флойд будет похоронен рядом с матерью на кладбище в Хьюстоне.