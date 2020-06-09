В Москве с сегодняшнего дня отменяется так называемый режим самоизоляции и пропуска, которые вводили из-за пандемии

При этом в столичной администрации напомнили, что сохраняется требование носить маски и перчатки в общественных местах и на транспорте. Об отмене ряда ограничений мэр города Сергей Собянин объявил накануне.

Депутат Мосгордумы от партии «Яблоко» Дарья Беседина считает, что такое решение столичной мэрии связано с предстоящим голосованием по поправкам в Конституцию.

Также с сегодняшнего дня возобновляют работу парикмахерские, в полном объеме начинает работать аренда автомобилей. Театры и концертные организации смогут проводить репетиции.