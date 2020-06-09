Нефтепродукты, которые вылились после аварии на норильской ТЭЦ, попали в ледниковое озеро Пясино

Пока что невозможно предсказать последствия загрязнения, признал губернатор Красноярского края Александр Усс. Теперь, по его словам, стоит задача не допустить попадание топлива в речку Пясина, которая впадает уже в Карское море. Из-аз аварии на резервуаре ТЭЦ в конце мая вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива. Сотрудники МЧС выставили на реках специальные заграждения, чтобы остановить дальнейшее распространение нефтепродуктов.
2020-06-09T09:03:00+03:00
2020-06-09T09:03:47+03:00
https://echo.msk.ru/news/2657222-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:03, 09 июня 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Открытые медиа»: Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции Собеседник интернет-издания в администрации президента рассказал, что мэр Москвы не хотел смягчать карантин, опасаясь роста числа заболевших, но его переубедили в Кремле – там Собянину объяснили, что нужно готовиться к параду и к голосованию…