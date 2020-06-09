Нефтепродукты, которые вылились после аварии на норильской ТЭЦ, попали в ледниковое озеро Пясино

Пока что невозможно предсказать последствия загрязнения, признал губернатор Красноярского края Александр Усс. Теперь, по его словам, стоит задача не допустить попадание топлива в речку Пясина, которая впадает уже в Карское море. Из-аз аварии на резервуаре ТЭЦ в конце мая вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива. Сотрудники МЧС выставили на реках специальные заграждения, чтобы остановить дальнейшее распространение нефтепродуктов.