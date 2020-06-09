КНДР объявила о разрыве всех каналов связи с Южной Кореей

Поводом для очередного конфликта между странами стала отправка южнокорейскими общественными организациями агитационных листовок на Север.

Пхеньян пообещал заблокировать все линии связи с Сеулом сегодня в шесть утра и уже исполнил угрозу: теперь южнокорейской стороне не удается добиться ответа от Севера ни по одному из каналов, включая военные. Об этом сообщает агентство «Ренхап». Ранее представители КНДР заявили, что им больше не о чем говорить с властями Южной Кореи, а переговоры с течением времени вызывали только разочарование. В нескольких северокорейских городах на днях прошли студенческие акции протеста против политики Сеула.

Резкую реакцию КНДР вызвала деятельность северокорейских перебежчиков и активистов, которые с территории Южной Кореи посылают воздушные шары с агитационными листовками, критикующими Пхеньян. Отмечается, что к шарам также часто прикрепляют долларовые купюры и USB-накопители, чтобы вызвать дополнительный интерес к листовкам.

Ранее Южная Корея заявляла о планах законодательно запретить отправку пропагандистских листовок в КНДР.