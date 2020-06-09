Сорокаградусная жара ожидается на этой неделе на юге европейской части России

По данным Росгидромета, сильнее всего воздух прогреется в Волгоградской и Астраханской областях. Также, до 39 будет в Ставропольском крае и до 36 в республиках Северного Кавказа. На территории Центрального федерального округа максимальная температура днем составит от плюс 26 до плюс 31 градусов.