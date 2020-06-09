Сорокаградусная жара ожидается на этой неделе на юге европейской части России

По данным Росгидромета, сильнее всего воздух прогреется в Волгоградской и Астраханской областях. Также, до 39 будет в Ставропольском крае и до 36 в республиках Северного Кавказа. На территории Центрального федерального округа максимальная температура днем составит от плюс 26 до плюс 31 градусов.
2020-06-09T08:33:00+03:00
2020-06-09T08:34:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:33, 09 июня 2020
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