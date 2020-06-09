В Москве с сегодняшнего дня отменяется пропускная система и т.н. «режим самоизоляции»

Обе меры вводили в связи с эпидемией коронавируса. О смягчении карантинных требований мэр города Сергей Собянин объявил накануне. В то же время в столичной администрации напомнили, что требование носить перчатки и маски в общественных местах и на транспорте сохраняется. Также с сегодняшнего дня возобновляют работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству, отменяются ограничения по посещению кладбищ. В полном объеме начинает работать столичный каршеринг.
2020-06-09T08:33:00+03:00
2020-06-09T08:34:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:33, 09 июня 2020
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