В Австрии суд присяжных сегодня должен вынести вердикт обвиняемому в шпионаже в пользу России

Слушания и совещания пройдут в закрытом режиме. По этому делу обвиняется полковник австрийской армии в отставке. По данным следствия, почти четверть века он работал на российскую военную разведку. В документах говорится, что за свою деятельность обвиняемый получил 300 тысяч евро. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
2020-06-09T08:32:00+03:00
2020-06-09T08:34:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:32, 09 июня 2020
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