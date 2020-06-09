В Австрии суд присяжных сегодня должен вынести вердикт обвиняемому в шпионаже в пользу России

Слушания и совещания пройдут в закрытом режиме. По этому делу обвиняется полковник австрийской армии в отставке. По данным следствия, почти четверть века он работал на российскую военную разведку. В документах говорится, что за свою деятельность обвиняемый получил 300 тысяч евро. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.