Политик Евгений Ройзман проходит лечение от коронавируса в больнице

Обследование подтвердило у него пневмонию. Интернет-издание Znak.com пишет, что бывший мэр Екатеринбурга чувствует себя нормально, не ощущает боли в груди, трудностей с дыханием. Накануне сам Ройзман подтвердил «Эху», что его увезли в медицинское учреждение. До этого он рассказал, что заразился коронавирусом, но симптомов инфекции не ощущал и не планировал госпитализацию.
2020-06-09T08:32:00+03:00
2020-06-09T08:32:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:32, 09 июня 2020
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