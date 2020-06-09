Политик Евгений Ройзман проходит лечение от коронавируса в больнице

Обследование подтвердило у него пневмонию. Интернет-издание Znak.com пишет, что бывший мэр Екатеринбурга чувствует себя нормально, не ощущает боли в груди, трудностей с дыханием. Накануне сам Ройзман подтвердил «Эху», что его увезли в медицинское учреждение. До этого он рассказал, что заразился коронавирусом, но симптомов инфекции не ощущал и не планировал госпитализацию.