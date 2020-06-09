Обостряются отношения между КНДР и Южной Кореей

Пхеньян объявил о том, что прерывает все межкорейские контакты по существующим каналам связи. Это произошло после того, как южнокорейские активисты отправили на север агитационные листовки. В Сеуле говорят, что северный сосед не отвечает на звонки в межкорейском офисе связи, а также недоступен по военным каналам. Межкорейский офис был открыт полтора года назад для постоянных контактов между двумя странами и развитию межкорейского обмена.
2020-06-09T08:31:00+03:00
2020-06-09T08:36:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:31, 09 июня 2020
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