Актера Ефремова отпустили под подписку о невыезде после ДТП в центре Москвы

Актер Михаил Ефремов после ДТП на Смоленской площади в Москве был отпущен под подписку о невыезде. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в правоохранительных органах. «Михаил Ефремов был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении», — сказал собеседник агентства.