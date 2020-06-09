Актера Ефремова отпустили под подписку о невыезде после ДТП в центре Москвы

Актер Михаил Ефремов после ДТП на Смоленской площади в Москве был отпущен под подписку о невыезде. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в правоохранительных органах. «Михаил Ефремов был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении», — сказал собеседник агентства.
2020-06-09T08:30:00+03:00
2020-06-09T08:49:23+03:00
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08:30, 09 июня 2020
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