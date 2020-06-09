Сегодня Исполком РФС рассмотрит регламент оставшейся части сезона, который возобновится после паузы из-за пандемии

Сегодня Исполком Российского футбольного союза рассмотрит регламент оставшейся части сезона, который возобновится после паузы из-за пандемии коронавируса.

Регламент уже обсудили и утвердили клубы и он учитывает специфику поэтапного смягчения карантинных мер. В частности, в нем прописана возможность технического поражения команды, если в заявке окажется менее 16 игроков – 11 основных и полной обоймы для пяти разрешенных замен. Кроме того уточняется, что зрителей пустят на трибуны только по разрешению местных властей, хотя этот момент уже согласован с правительством и заинтересованными ведомствами. По регламенту предварительно разрешается занять 10 процентов кресел. Гостевых болельщиков на стадионах пока не будет, зато на пресс-трибунах появятся журналисты, естественно в масках и перчатках, хотя пресс-конференции будут проводить по видео-связи. Молодежное первенство решено закончить по состоянии на 22 тур. Победителем объявлено московское Динамо.

Первый матч после перерыва, вызванного пандемией, будет сыгран 19 июня. В нем встретятся Сочи и Ростов.