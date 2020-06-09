Водитель фургона, пострадавший в аварии с Михаилом Ефремовым, скончался в больнице

Об этом сообщает телеграм-канал BAZA, также информацию подтверждают источники ТАСС в правоохранительных органах. В ДТП водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. ДТП произошло накануне вечером в районе Смоленской площади. Ефремов, управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с фургоном службы доставки. Экспертиза установила, что в момент аварии актер был пьян.

Уголовное дело в отношении актера Михаила Ефремова после смерти пострадавшего может быть переквалифицировано на более тяжкую часть ст. 264 УК РФ. Об этом ТАСС сообщили во вторник в правоохранительных органах. «Уголовное дело, скорее всего, будет переквалифицировано с ч. 2 на ч. 3 ст. 264 УК РФ, которая предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы», — сказал собеседник агентства.