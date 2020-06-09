В ряде российских регионов пока не торопятся снимать ограничения, следуя примеру Москвы

Столичные власти накануне объявили об отмене режима изоляции и пропусков, введенных из-за коронавируса.

Вологодская область сегодня должна была приступить ко второму этапу снятия ограничений, но обсуждение такой возможности пока пришлось отложить – коэффициент распространения инфекции, один из основных показателей, учитывающийся при принятии решений о послабления, выше единицы – за сутки 27 новых случаев. Межу тем Москве, где суточный прирост составляет несколько тысяч новых случаев, отказаться от режима изоляции и многих других ограничений ничто не помешало. В Пермском крае каждый день выявляют десятки новых инфицированных, но власти все же решили повременить со снятием карантина. Он продлен до середины месяца. В Кабардино-Балкарии муфтият не стал следовать примеру московской епархии РПЦ и отказался открывать мечети. В Подмосковье из-за довольно высокого коэффициента распространения коронавируса отложили открытие торговых центров. В Санкт-Петербурге их открыли накануне, но в Роспотребнадзоре сказали, что к более масштабным послаблением северная столица не готова.

В Москве уже через две недели собираются праздновать 75-летие победы. Тем временем власти пяти регионов — Прикамья, Псковской, Белгородской, Орловской и Томской областей — из-за эпидемии отказались проводить у себя Парад Победы.