На Михаила Ефремова, попавшего в аварию в центре Москвы, возбуждено уголовное дело

Находясь за рулем, актер въехал в другую машину. Экспертиза показала, что он был пьян.

ДТП с участием известного артиста произошло накануне вечером на Смоленской площади – находясь за рулем машины Jeep Grand Cherokee, Ефремов выехал на встречную полосу и столкнулся с небольшим фургоном Lada. Второй водитель серьезно пострадал: по словам источника агентства ТАСС в правоохранительных органах, у него открытый перелом бедра, перелом ребер, а также травма головы и черепно-мозговая травма. Его доставили в НИИ имени Склифосовского. Пострадавшего зовут Сергей Захаров, он работал курьером в компании «Деликатеска.ру» и в момент ДТП развозил товар. На Ефремова же было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, совершенном в состоянии алкогольного опьянения и повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Согласно результатам медицинского освидетельствования и многочисленным свидетельствам очевидцев, артист действительно был пьян. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

По данным РЕН ТВ, у Ефремова было четыре неоплаченных штрафа за превышение скорости на общую сумму в две тысячи рублей.