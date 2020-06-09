Шахматный поединок между гроссмейстером Сергеем Карякиным и членами экипажа МКС пройдет сегодня

Космос сегодня сразится с Землёй. В он-лайн матче поучаствуют космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Прямо с борта МКС они сыграют в шахматы с Сергеем Карякиным. Чемпион мира по быстрым шахматам и блицу проведёт партию из Музея космонавтики. Посмотреть поединок смогут все желающие. Это можно будет сделать в соцсети «В контакте», а также youtube-канале «Роскосмоса». Матч начнется незадолго до полудня. Этот день выбрали не случайно. Ровно 50 лет назад прошла первая в истории шахматная партия «Космос — Земля». Она продолжалась около шести часов и завершилась ничьей. За время игры корабль «Союз-9» успел совершить 4 витка вокруг нашей планеты. Соперники держали связь по радио и делали ходы, пока он был над территорией Советского Союза. Как и полвека назад, право первого хода предоставят космическому экипажу.

Телемост с открытым космосом организует Российская шахматная федерация.