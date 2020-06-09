Военно-транспортный самолет США при посадке на аэродроме в Ираке врезался в стену

Четыре военнослужащих, находившихся на борту, получили травмы. Все они госпитализированы – об этом говорится в сообщении международной коалиции. Речь идет о самолете Locheed С-130, которой при посадке на базе Эт-Таджи выкатился за пределы взлетной полосы. Действия противника в качестве вероятной причины аварии не рассматриваются. Что привело к крушению пока неясно.