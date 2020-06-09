Военно-транспортный самолет США при посадке на аэродроме в Ираке врезался в стену

Четыре военнослужащих, находившихся на борту, получили травмы. Все они госпитализированы – об этом говорится в сообщении международной коалиции. Речь идет о самолете Locheed С-130, которой при посадке на базе Эт-Таджи выкатился за пределы взлетной полосы. Действия противника в качестве вероятной причины аварии не рассматриваются. Что привело к крушению пока неясно.
2020-06-09T06:47:00+03:00
2020-06-09T06:53:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:47, 09 июня 2020
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