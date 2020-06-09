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06:18, 09 июня 2020

Столичные власти потратят на смс-рассылки жителям города более миллиарда рублей

Как пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на данные портала госзакупок, речь идет об информировании пользователей «Единой мобильной платформы города Москвы», которая объединяет мобильные приложения городских услуг.
Как отмечается, стоимость сообщений увеличилась на 10%, что участники рынка объясняют ростом лояльности аудитории к подобным рассылкам.



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