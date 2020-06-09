Хоккеисты клуба НХЛ Питтсбург Пингвинз возобновят тренировки после карантина

Команда выйдет на лед через день после официального разрешения лиги. Несколько дней назад один из хоккеистов сдал положительный тест на КОВИД-19. Он уже поправился, но ему предстоит двухнедельный карантин. Имя игрока не сообщается. Остальные будут работать в небольших группах по шесть человек. Каждый получит собственное расписание приезда и отъезда с тренировочной базы. Тренерам запретят находиться на льду, Им предстоит руководить процессом по другую сторону бортика, кроме того к игрокам допустят далеко не весь персонал. Ни публики, ни даже журналистов на трибунах не будет, а хоккеистам запрещено давать автографы. Это не все неудобства, которые им предстоит выдержать и самим игрокам. Многие помещения, в частности комната отдыха, будут закрыты.

Пока дата возобновления чемпионата не названа. Регулярный сезон доигран не будет. Вместо этого проведут дополнительный раунд Кубка Стэнли, в котором Питтсбург сыграет с Монреаль Канадиенс.