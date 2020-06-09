Роскосмос, NASA и космические агентства Европы, Канады и Японии обсудят планы по изучению Луны

Дискуссия пройдет в режиме видеоконференции.

В числе предложенных тем — вклады стран в реализацию американской лунной программы «Артемида». По словам источника ТАСС в российской ракетно-космической отрасли, этот вопрос попросил обсудить глава NASA Джим Бранденстайн. Также участники поговорят о сотрудничестве по Международной космической станции. В свою очередь гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин расскажет об испытаниях новых российских модулей для орбитальной станции и о работах над перспективным пилотируемым кораблем «Орел».

В апреле президент США Дональд Трамп подписал указ о праве американских компаний на коммерческое освоение ресурсов Луны и других небесных тел. В начале мая стало известно о подготовке американцами «Соглашения Артемиды» — плана по международному сотрудничеству в этой области. Ранее в российской госкорпорации заявили о готовности к переговорам с NASA по этим вопросам.

Россия разрабатывает и собственную лунную программу. Сначала планируются запуски автоматических миссий, затем пилотируемых, и в перспективе строительство на Южном полюсе естественного спутника Земли своей посещаемой базы.