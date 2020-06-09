Россиян, которые не могут вернуться домой из-за коронавируса, сегодня вывезут из нескольких стран

Соотечественников вывезет домой из Токио чартерным рейсом авиакомпания Аврора. Самолёт, на борту которого будет около 120 пассажиров, приземлится во Владивостоке. Еще один рейс прибудет в столицу Приморья из Пхукета завтра. Рейсы организовали по распоряжению российского правительства, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. В Москву сегодня прибудут самолеты из Тель-Авива и Ташкента – на борту будет 300 и 200 россиян соответственно, уточнили в Росавиации. В свою очередь из Москвы сегодня запланирован рейс Аэрофлота в Нью-Йорк граждан США, написала у себя в твиттере пресс-секретарь американского посольства в России Ребекка Росс. Она уточнила, что для покупки билетов нужно напрямую связаться с авиакомпанией. Уже завтра из Нью-Йорка в российскую столицу вылетит обратный рейс. Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что из Штатов вывезли на родину более двух тысяч соотечественников, возвращения ждут ещё около тысячи человек.

На сегодня запланированы также рейсы из Москвы в Кишинёв и Рим, домой вернутся соответственно граждане Молдавии и Италии.