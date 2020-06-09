В Ливии вооруженные отряды потребовали прекратить добычу на крупнейшем нефтяном месторождении страны

О вторжении неизвестных говорится в срочном заявлении Национальной нефтяной корпорации. Руководство предписало сотрудникам не подчиняться никаким приказам, так как остановка добычи может привести к крайне тяжелым последствиям для инфраструктуры. Между тем телеканал «Аль-Хадас» передает, что члены вооруженных отрядов, совершивших вторжение, принадлежат к Ливийской национальной армии мятежного фельдмаршала Халифы Хафтара. Год назад он начал наступление на столицу страны – Триполи – где заседает правительство, признанное ООН.
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