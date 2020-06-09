Полиция Брюсселя намерена провести забастовку после погромов, в которых пострадали около 40 сотрудников правопорядка

Профсоюзы, в частности, возмущены неадекватной подготовкой и путаницей в управлении полицейскими силами, а также тем, что власти разрешили провести антирасистскую манифестацию в условиях сохраняющихся ограничений на фоне эпидемии. По разным оценкам, на митинг под лозунгом «Black lives matter» («Жизни черных важны») вышли от 10 до 20 тысяч человек.

Акция была проведена в знак солидарности с протестующими в США, которые вышли на улицы после гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией.