Соавтор поправок к Конституции Талия Хабриева получила звание «Заслуженный деятель науки»

Как следует из соответствующего указа президента Владимира Путина, опубликованного на портале правовой информации, оно было присвоено академику РАН «за заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу».

Внести изменения в основной закон страны предложил сам Владимир Путин. На 1 июля назначено общероссийское голосование. Поправки, помимо прочего, предусматривают обнуление президентских сроков действующего главы государства, что может позволит Путину участвовать в следующих выборах.