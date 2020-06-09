«Роскосмос» создаст четыре профильных холдинга

По словам главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, они займутся ракето— и спутникостроением, наземной космической инфраструктурой и наукой. Руководитель «Роскосмоса» в своей колонке в журнале Forbes написал, что это поможет корпорации провести «технологический фитнес» и стать более «поджарой» и способной оперативно реагировать на вызовы современной экономики.

Рогозин посетовал на то, что после запуска первого за последние девять лет американского пилотируемого корабля Crew Dragon он услышал в свой адрес только насмешки вместо благодарности за доставку астронавтов США на МКС на российских «Союзах».