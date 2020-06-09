В обращении гендиректора Бернарда Луни говорится, что увольнения, в основном, затронут тех, кто работает в офисах. Как отмечается, из-за резкого падения цен на нефть компания стала тратить намного больше, чем зарабатывать. Речь идет о миллионах долларов в день. По словам Луни, в первом квартале чистый долг ВР вырос на 6 миллиардов.
Источник агентства Рейтер отмечает, что сокращение рабочих мест связано со стремлением руководства сделать компанию более гибкой. Кризис, вызванный пандемией, ускорил планы по переходу на низкоуглеродную энергетику.
Британская нефтяная компания ВР до конца года сократит до 10 тысяч рабочих мест
В обращении гендиректора Бернарда Луни говорится, что увольнения, в основном, затронут тех, кто работает в офисах. Как отмечается, из-за резкого падения цен на нефть компания стала тратить намного больше, чем зарабатывать. Речь идет о миллионах долларов в день. По словам Луни, в первом квартале чистый долг ВР вырос на 6 миллиардов.