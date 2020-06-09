Британская нефтяная компания ВР до конца года сократит до 10 тысяч рабочих мест

В обращении гендиректора Бернарда Луни говорится, что увольнения, в основном, затронут тех, кто работает в офисах. Как отмечается, из-за резкого падения цен на нефть компания стала тратить намного больше, чем зарабатывать. Речь идет о миллионах долларов в день. По словам Луни, в первом квартале чистый долг ВР вырос на 6 миллиардов.

Источник агентства Рейтер отмечает, что сокращение рабочих мест связано со стремлением руководства сделать компанию более гибкой. Кризис, вызванный пандемией, ускорил планы по переходу на низкоуглеродную энергетику.