В Белгородской области следователю, приехавшему на встречу с медиками, пририсовали защитную маску

Фотографию редактировали в приложении для нанесения онлайн-макияжа, — пишет сайт «Медиазона» со ссылкой на местный телеграм-канал. Сам сотрудник СК Александр Сидоренко утверждает, что был в маске, такой же версии придерживаются и в региональном ведомстве.

Как отмечается, следователь приехал в больницу, чтобы проверить жалобы сотрудников скорой помощи на невыплаты надбавок и нехватку средств индивидуальной защиты.