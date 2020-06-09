Московские суды с сегодняшнего дня полностью возобновляют свою работу

Ранее действовавшие ограничения отменяются – сказали агентству «Интерфакс» в пресс-службе Мосгорсуда. Между тем газета «Коммерсант» отмечает, что проблемы могут возникнуть с подсудимыми, находящимися под стражей. В столичной системе ФСИН карантин, из-за которого заключенных не вывозят на судебно-следственные действия, введен до 17 июня. Ведомство предлагает привлекать фигурантов дела к процессу с помощью видеосвязи. Окончательное решение по поводу снятия ограничений остается за главным санитарным врачом Федеральной службы исполнения наказаний.
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