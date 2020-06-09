США ввели санкции против сотни судов и компаний из Ирана

В списке, опубликованном на сайте американского министерства финансов оказался в том числе и государственный морской перевозчик, которого госсекретарь Майк Помпео обвинил в транспортировке грузов, связанных с баллистическими ракетам и военными программами Тегерана.

Первые санкции против Ирана Вашингтон ввел еще в 1970-х. С тех пор ограничительные меры становились все жестче. Их часть была отменена в 2015 году после заключения ядерной сделки, однако с выходом США из соглашения, санкции поэтапно восстановили.