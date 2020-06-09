Число жертв пандемии во всем мире превысило 400 тысяч

Более 7 миллионов заразились — такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса. В топе стран по количеству инфицированных – США, Бразилия и Россия.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения ситуация с распространением коронавируса ухудшается. Глава ВОЗ Тедрос Гебрейсус отметил, что большинство новых случаев инфекции за прошедшие сутки пришлось на Америку и Южную Азию. В Европе же, по его словам, ситуация становится лучше.