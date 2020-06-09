Бывшего полицейского, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, могут отпустить под залог

Согласно решению суда Дерек Човин может выйти на свободу, заплатив порядка одного миллиона долларов. Он также должен сдать огнестрельное оружие и боеприпасы и не контактировать с семьей погибшего. Обвтиение в непредумышленном убийстве, выдвинутое изначально, было переквалифицировано на более серьезное – убийство второй степени – передает телеканал CNN.

Гибель Флодйа спровоцировала массовые беспорядки на улицах американских городов. Для подавления волнений была мобилизована Национальная гвардия.