Белорусскому блогеру, критиковавшему Александра Лукашенко, предъявили обвинение

Незарегистрированный правозащитный центр «Весна» сообщает, что суть претензий к Сергею Тихановскому, который собирался выдвигаться на пост главы государства, правоохранители не раскрыли даже его родственникам. Невеста другого задержанного сказала, что фигурантам предъявили обвинения по статье об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Тихановский в интервью газете «Коммерсант» ранее говорил, что его цель – смена власти в стране по армянскому сценарию. Он пытался выдвинуть свою кандидатуру, но не смог сделать это из-за административного ареста. После очередного задержания полиция нашла на даче его матери почти миллион долларов.