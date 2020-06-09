Кремль рекомендовал регионам широко использовать досрочное голосование по поправкам к Конституции

власти субъектов получили указания построить работу таким образом, чтобы поток голосующих, по возможности, был равномерным на протяжении всех семи дней. По сути это значит, что как можно больше человек должны проголосовать досрочно. Это объясняется требованиями безопасности.

Само голосование назначено на 1 июля. При этом формально оно начнется еще 25 июня – на следующий день после парада Победы. Поправки, помимо прочего, предусматривают обнуление президентских сроков действующего главы государства, что может позволит Путину участвовать в следующих выборах.