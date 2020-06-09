Разлившееся в Норильске топливо распространилось за пределы боновых заграждений

Эта мера, по предварительным оценкам регионального министерства экологии, признана неэффективной – сообщает агентство «Интерфакс».

Авария, в результате которой разлилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива, произошла в конце мая на территории теплоэлектростанции, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании, управляющей энергоактивами «Норникеля». В связи с расследованием ЧС федерального масштаба возбуждены уголовные дела. Обвинение предъявлено начальнику цеха ТЭЦ.